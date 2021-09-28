На автобус Чорноморця був здійснений напад перед грою УПЛ

Одеський Чорноморець продовжує потерпати від дій розлючених фанатів. Уболівальники такими вчинками висловлюють своє невдоволення.

Фанати продовжують тероризувати улюблений клуб

Дорогою на матч УПЛ проти Інгульця на автобус "моряків" був здійснений напад. Про це розповів головний наставник Чорноморця Юрій Мороз. І це вже не вперше.

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За його словами, перед клубним автобусом зупинився автомобіль. Із нього вийшов чоловік та почав гримати у вікна та двері. Він показував образливі жести та намагався потрапити у транспорт, де перебувала команда: "У нас було два етапи, які я для себе поділяю: перший – спочатку потрібно дістатися до стадіону, а другий – добре відіграти, щоб уболівальникам сподобалося".

Як повідомляє джерело, неприємний інцидент стався ще біля бази Чорноморця, що у Совіньоні. Невідомий кинув під колеса автобуса димову шашку. Однак з першого разу у чоловіка нічого не вийшло. Він наздогнав клубний автобус та повторив свій вчинок.