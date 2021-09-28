Фанати продовжують тероризувати улюблений клуб

Дорогою на матч УПЛ проти Інгульця на автобус "моряків" був здійснений напад. Про це розповів головний наставник Чорноморця Юрій Мороз. І це вже не вперше.

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За його словами, перед клубним автобусом зупинився автомобіль. Із нього вийшов чоловік та почав гримати у вікна та двері. Він показував образливі жести та намагався потрапити у транспорт, де перебувала команда: "У нас було два етапи, які я для себе поділяю: перший – спочатку потрібно дістатися до стадіону, а другий – добре відіграти, щоб уболівальникам сподобалося".

Як повідомляє джерело, неприємний інцидент стався ще біля бази Чорноморця, що у Совіньоні. Невідомий кинув під колеса автобуса димову шашку. Однак з першого разу у чоловіка нічого не вийшло. Він наздогнав клубний автобус та повторив свій вчинок.