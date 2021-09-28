Фанаты продолжают терроризировать любимый клуб
По дороге на матч УПЛ против Ингульца на автобус "моряков" было совершено нападение. Об этом рассказал главный наставник Черноморца Юрий Мороз. И это уже не в первый раз.
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По его словам, перед клубным автобусом остановился автомобиль. Из него вышел мужчина и начал стучать в окна и двери. Он показывал оскорбительные жесты и пытался попасть в транспорт, где находилась команда: "У нас было два этапа, я для себя разделяю: первый – сначала нужно добраться до стадиона, а второй – хорошо сыграть, чтобы болельщикам понравилось".
Как сообщает источник, неприятный инцидент произошел еще возле базы Черноморца, что в Совиньоне. Неизвестный бросил под колеса автобуса дымовую шашку. Однако с первого раза у мужчины ничего не получилось. Он догнал клубный автобус и повторил свой поступок.
- К счастью, до плохих последствий дело не дошло. Черноморец все же прибыл на матч с Ингульцем. Поединок завершился ничьей со счетом 1:1.
- "Моряки" в конце встречи упустили домашнюю победу над соперником. Единственный гол в составе одесситов забил Смирнов.