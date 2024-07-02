Битва за чвертьфінал: онлайн-трансляція матчу Австрія – Туреччина на Євро-2024

Збірні Австрії та Туреччини зіграють на чемпіонаті Європи 2 липня 2024. Трансляцію гри у Лейпцигу можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У вівторок, 2 липня, завершиться стадія 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи-2024. В останній битві раунду збірна Австрії у Лейпцигу зійдеться зі збірною Туреччини, пише 24 Канал.

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Чвертьфінал за радість

Австрія приємно здивувала фанатів на груповій стадії. Команда Ральфа Рангніка зуміла залишити позаду себе грандів європейського футболу Францію та Нідерланди та вийти у плей-оф з першого місця.

Команда потрапила у непогану сітку, тому недивно, що її розглядають як претендента аж на півфінал. Першим її суперником стане непоступлива Туреччина. Підопічні Монтелли заслужено посіли друге місце у групі F, обігравши Грузію та Чехію.

Турки тепер мріють повторити казку 2008 року, коли команда опинилась аж у півфіналі. Завадити цьому може відсутність двох ключових гравців. Чалханоглу та Акайдин пропускають зустріч через перебір карток.

У Австрії також є дві втрати. Віммер також дискваліфікований, а Траунер отримав пошкодження. Переможець цієї дуелі у чвертьфіналі гратиме проти Нідерландів або Румунії.

Орієнтовні склади:

: Пентц – Пош, Лінхарт, Дансо, Мвене – Грілліч, Зайвальд – Лаймер, Баумгартнер, Забітцер – Арнаутович.: Гюнок – Мюлдюр, Демірал, Бардакчі, Кадіоглу – Айхан, Озджан – Гюлер, Кокчу, Їлдиз – Їлмаз.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Австрія – Туреччина користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Австрія – Туреччина. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.