В Австралії влаштували політичне полювання на відьом, – президент Сербії підтримав Джоковича

Сербський тенісист Новак Джокович прибув до Австралії, аби зіграти Australian Open 2022. Проте через проблеми з вакцинацію спортсмен може повернутися додому.

"Наш обов'язок захищати своїх громадян"

Президент Сербії Александар Вучич наголосив, що підтримує Джоковича. Також голова держави повідомив, що підтримує зв'язок з Новаком.

До теми Усі повинні дотримуватися правил, – в Австралії пояснили, чому не впустили Джоковича

"Я розмовляв з ним минулої ночі та вдруге сьогодні вранці. Ми можемо зробити так, щоб до понеділка йому не довелося бути в готелі, де його ізолювали. Хочемо, щоб він переїхав до орендованого будинку, про що попросив Новак. Ми зобов'язані це зробити, оскільки наш обов'язок захищати своїх громадян. Нині ми працюємо над цим", – заявив президент Сербії.

Вучич назвав свою причину, чому сербського тенісиста хочуть депортувати. Він переконаний, що цей інцидент містить політичний підтекст.

Несправедливо, що прем'єр-міністр Австралії влаштував політичне полювання на відьом. Іншим тенісистам із медичними винятками дозволили грати, а Новаку – ні. Усім зрозуміло, в чому тут річ,

– сказав Вучич.

Чому Джоковича не впустили в Австралію