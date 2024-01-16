Міжнародне агентство з боротьби за чесність у тенісі (ITIA) оголосило про десятирічне відсторонення французького тенісиста Лені Мітьяна від змагань і штраф у розмірі 20 тисяч доларів. Це рішення стало наслідком його 11 порушень Антикорупційної тенісної програми (TACP) і пов'язане з великою кримінальною справою про договірні матчі у Бельгії.

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Ще одна жертва Саркісяна

Співпраця ITIA з бельгійською владою призвела до ув'язнення лідера цього синдикату, Григора Саркісяна.

29-річний Мітьяна, колишній 458-й ракетка світу, заперечував свою причетність до договірних матчів у 2017 і 2018 роках під час слухань у листопаді минулого року.

Проте, антикорупційний суд, врахувавши всі факти і докази, визнав тенісиста винним у сприянні парі на тенісні матчі, маніпулюванні результатами ігор та неінформуванні про корупційні схеми.

До слова. Відсторонення Мітьяна триватиме до 21 грудня 2033 року, починаючи з 22 грудня 2023 року.

Що відомо про кримінальну справу