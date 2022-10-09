Цей рік став одним з найуспішніших в кар'єрі Рафаеля Надаля. Іспанський тенісист здобув два трофея Grand Slam в Австралії та Франції, а також тріумфував на турнірах в Мельбурні та Акапулько.

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Нещодавно іспанець зіграв в останньому матчі Роджера Федерера в кар'єрі, після чого знявся з турніру в Лондоні через особиті причини. Як виявилось, цей рік став успішним для Рафи не тільки на корті.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Надаль став батьком хлопчика. Син народився на рідному острові тенісиста Майорка і був названий на честь свого батька – Рафаель-молодший.

Попри те, що його дружина Мері народила на 37 тижні, вона і малюк почуваються добре. Це перша дитина в родині іспанського спортсмена.

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Відзначимо, що Надаль знайомий з дівчиною ще зі школи, а з 2005 року пара зустрічається. Відносини Рафа і Мері оформили три роки тому.

Нагадаємо, що Рафаель є найуспішнішим тенісистом на турнірах Grand Slam, на його рахунку 22 трофея. Всього за кар'єру йому підкорилось 92 титули, в тому числі золото на Олімпіаді-2008.