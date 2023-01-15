Вісім наших спортсменів зіграють у Мельбурні: розклад матчів українців на Australian Open 2023

Australian Open пройде з 16 по 29 січня цього року. У трьох різних змаганнях приймуть участь аж 8 спортсменів з України. Розповідаємо коли і проти кого вони будуть грати у першому колі.

Вже у понеділок, 16 січня, вночі стартує перший турнір Grand Slam у 2023 році – Australian Open. На корти Мельбурна вийдуть найкращі тенісисти світу, серед яких буде немало українців.

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Цього року наша країна не буде представлена лише у парному чоловічому турнірі, тоді як у жіночих змаганнях буде аж п'ятеро наших спортсменок. 24 канал розповідає, коли і з ким зіграють тенісисти з України.

Чоловічий одиночний розряд

Минулого року на Australian Open не було жодного тенісиста з України. Тоді Ілля Марченко, Сергій Стаховський та Віталій Сачко не змогли подолати кваліфікацію. Цього року відбор проходив лише Олексій Крутих, який успішно пробився в основну сітку.

Спортсмен з Києва зумів здолати американця Стефана Козлова, італійця Джанлуку Магера та ще одного представника США Деніса Кудлу. В основниій сітці на першій стадії Олексію випав непростий опонент Дієго Шварцман.

Аргентинець нині посідає 23 місце в рейтинг ATP. Крутих почне свій шлях на Australian Open у вівторок вночі. Перемога над Шварцманом дозволить йому вийти або на Джеффрі Вольфа, або на Джордана Томпсона.

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Жіночий одиночний розряд

Куди більше наших представниць буде у жіночому змаганні. Чотири українки одразу потрапили до основної сітки Australian Open – Катерина Байндл, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

До них через кваліфікацію пробивались Леся Цуренко, Катерина Завацька та Дар'я Снігур. Втім подолати відбір вийшло лише у першої. Леся залишила поза турніром Юкі Наїто, Альону Большову та Леолію Жанжан.

Таким чином, у цьому турнірі Україна буде представлена п'ятьма спортсменками. Цікаво, що всі вони потрапили у верхню половину. Тому дівчата свої матчі проведуть вже цієї ночі, 16 січня:

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Жіночий парний розряд

У парному турнірі Україна буде представлена чотирма спортсменками, які будуть грати в тандемі з іноземками. Марта Костюк буде штурмувати Australian Open разом з румункою Еленою-Габріелою Рузе. Їх першим суперником стане американо-британська пара Коллінз – Уотсон.

Людмила Кіченок гратиме в парі з латвійкою Оленою Остапенко. У першому раунді їх суперницями будуть Анастасія Павлюченкова (без країни) та Єлєна Рибакіна (Казахстан). Сестра Людмили – Надія Кіченок – виступатиме з Кімберлі Ціммерманн. Свій шлях вони почнуть з австралійського дуету Бозович – Кабрера.

Крім того, на старт вийде Ангеліна Калініна в парі з Елісон ван Ейтванк (Бельгія), з якою вона може зійтись в другому раунді одиночного розряду. Їх суперницями в першому турі стануть японка Хозумі та словенка Зіданшек.

Розклад матчів представників України на Australian Open у першому раунді: