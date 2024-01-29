Переможний розіграш Костюк потрапив у десятку найяскравіших моментів AO-2024: відео

У неділю, 28 січня, закінчився перший турнір серії Gtand Slam у 2024 році. Переможцями одиночних розрядів стали італієць Яннік Сіннер та "нейтральна" Арина Сабалєнка.

За підсумками змагань у Мельбурні пресслужба Australian Open опублікувала відео з найвидовищнішими розіграшами цьогорічного турніру. Серед десятки найкращих місце знайшлося й українській представниці.

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Десятка найкращих розіграшів на Australian Open-2024

У добірку потрапив момент із матчу Марти Костюк проти бельгійки Елізе Мертенс у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії. Розіграш тривав неймовірні 42 удари, який у підсумку українка виграла після помилки суперниці, а згодом і тріумфувала в матчі на вирішальному тай-брейку.

Організатори турніру віддали цій драматичній перестрілці четверте місце, а на перше поставили фантастичний розіграш Александра Зверєва та "нейтрального" Данііла Медведєва, який залишився за німцем.

Дивіться відео з топ-10 моментами австралійського мейджора

Нагадаємо, що Марта Костюк у Мельбурні дійшла до чвертьфіналу, де в трьох сетах із двома тай-брейками поступилася третій ракетці світу Коко Гофф.

. Після закінчення турніру Марта Костюк піднялася на рекордне для себе 28-ме місце у світовому рейтингу, це дозволило киянці стати другою ракеткою України.