У першому сеті українська тенісистка домінувала над Гофф з рахунком 5:1 і мала велику можливість виграти партію, оскільки при рахунку 5:3 вона мала сетпойнт, але не змогла його використати. Загальний результат партії був вирішений у тай-брейку, який вона втратила, забезпечивши перемогу американці з рахунком 8:6, пише 24 Канал.

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Марта Костюк – Коко Гофф 1:2 (6:7(6), 7:6(3), 2:6)

Попри поразку в першому сеті, Костюк випереджала Гофф за кількістю віннерів (14-6) і мала приблизно однаковий показник невимушених помилок (26-24). Проте у другому сеті Костюк вже доводилося відіграватися, починаючи з рахунку 3:5 і пізніше в 12-му геймі (5:6). Цей сет також завершився тай-брейком, але на цей раз перемогу здобула українська тенісистка з рахунком 8:6, виводячи матч у вирішальну третю партію.

На початку третьої партії обидві гравчині вже провели на корті понад 2 години 22 хвилини. Гофф краще розпочала цей сет, здобуваючи два брейки на подачі Костюк і вийшовши вперед з рахунком 4:0. Попри спроби Костюк відігратися, вона не змогла випередити Гофф і програла сет з рахунком 6:2.

Загальний час матчу Костюк – Гофф склав 3 години 7 хвилин. Українка враз троє випереджала американку за кількістю віннерів (33 проти 11), але також допустила більше невимушених помилок (52 проти 46).

Історичне досягнення українки

Уперше у своїй кар'єрі Костюк вийшла у чвертьфінал на турнірі великого шолома. Раніше найкращий її результат – у 1/8 фіналу Australian Open у 2018 та 2021 роках. Цей етап став новим досягненням для неї.

Костюк стала першою тенісисткою, яка здолала Гофф на Australian Open-2024, вигравши сет на подачі американки. До цього Гофф виграла всі чотири стартові матчі без втрати жодного сету.

