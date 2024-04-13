Для голу вистачило 4 хвилини: Довбик відзначився у матчі проти Атлетіко
Український бомбардир Жирони Артем Довбик у поєдинку проти Атлетіко продовжив свою гольову серію. Нападник реалізував момент в дебюті зустрічі.
У 31-му турі чемпіонату Іспанії Жирона вирушила в Мадрид на зустріч з місцевим Атлетіко. У стартовому складі гостей вийшов український форвард Артем Довбик, інформує 24 Канал.
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Довбик запалює за Жирону
Вже на початку поєдинку "жиронці" відкрили рахунок. Підопічні Мічела здійснили швидку контратаку. Бразилець Ян Коуту зробив пас-цукерку на Артема Довбика, після якого форварду залишалося лише підставити ногу. Від стартового свистка минуло лише 4 хвилини.
Відео голу Довбика
Для Артема Довбика цей гол став 17-м у чемпіонаті Іспанії. Українець одноосібно очолив бомбардирську гонку.
У минулому турі Довбик перервав безгольову серію дублем у ворота Бетіса (3:2).