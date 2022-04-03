Атлетіко допоміг біженцям з України виїхати до Іспанії: щемливе відео

Мадридський клуб Атлетіко допоміг українському народові. Команда в рамках допомоги Україні прийняла у себе 36 наших земляків із зони воєнних дій.

Допомога від Атлетіко

Атлетіко відправив автобус із гуманітарною допомогою для українців, а по дорозі назад забрав біженців. Автобус до Варшави з Мадриду і назад подолав близько 6 000 кілометрів.

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До польської столиці Атлетіко доставив товари першої необхідності до польської столиці. Зокрема, ковдри, взуття, засоби особистої гігієни, підгузки та продукти, що не псуються.

Українці відвідали стадіон "Ванда Метрополітано".

Атлетіко допоміг українцям: дивіться відео

Автобус привіз 36 українських біженців, яких клуб прийме в себе.

У чемпіонаті Іспанії Атлетіко посідає 3-тю сходинку. На рахунку команди 57 очок.

У вівторок, 5 березня, мадридський клуб зустрінеться у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Матч розпочнеться о 22:00.