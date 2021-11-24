Аталанта та Янг Бойз видали яскраву мирову з 6 голами: гра Маліновського була високо оцінена

Аталанта 23 листопада зіграла на виїзді проти Янг Бойза у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Українець Руслан Маліновський допоміг гостям врятуватись від поразки.

Найкращий у матчі

Футболіст збірної України Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти. Гравець провів на полі увесь поєдинок, не відзначившись результативними діями.

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Однак був активним та став найкращим футболістом матчу у складі бергамівського клубу. Статистичний портал WhoScored непогано оцінив дії гравця, поставивши йому 7.8. Вищої оцінки немає у жодного гравця Аталанти. 7.5 та 7.2 отримали Хосе Луїс Паломіно та Дуван Сапата відповідно.

Команди подарували уболівальникам щедру на голи зустріч. Фанати побачили у виконанні своїх улюблених клубів по три результативні удари. Відзначимо, що на 84-й хвилині господарі вийшли вперед та мали шанс завершити протистояння перемогою, але вже через чотири хвилини Луїс Муріель врятував мирову для бергамівців – 3:3.

Нічия принесла обидвом командам по одному очку. Аталанта після 5-ти турів посідає третє місце у групі F, у її активі 6 очок. Перед останнім туром її відставання від другого Вільярреала складає лише один пункт.

Янг Бойз продовжує замикати групу, маючи у своєму доробку 4 бали.

Для Маліновського цей матч став 17-м у цьому сезоні в усіх турнірах, у яких українець відзначився трьома голами та одним асистом.



Янг Бойз – Аталанта: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

В останньому 6-му турі Аталанта Маліновського зіграє вдома проти іспанського Вільярреала. Це буде битва за друге місце у групі. Поєдинок відбудеться 8 грудня.