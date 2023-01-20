Серія А "вкрала" асист у Коваленка в матчі Кубка Італії Аталанта – Спеція: відео гольової атаки

У четвер, 19 січня, Аталанти приймала Спецію у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Українського дербі Маліновського проти Віктора Коваленка не було, адже клуб із Бергомо віддав в оренду Руслана у Марсель.

Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі Спеції. Вже у першому таймі обидві команди влаштували справжню гольову перестрілку. Фанати побачили п'ять голів – 3:2, інформує 24 канал.

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Серія А має іншу думку

Безпосередню участь у другому м'ячі Спеції взяв Коваленко. Віктор асистував Верде. Однак офіційний сайт Серії А "вкрав" гольову передачу в українця.

Все через те, що півзахисник із України не був першим на м'ячі, його випередив захисник Аталанти, який недолуго скинув м'яч прямо у ноги автора другого голу Спеції у ворота господарів.

Коваленко ж залишився за бортом результативних дій у цій гольовій атаці гостей. Це могли бути перша результативна дія Віктора у сезоні-2022/2023.

У поточному сезоні 26-річний атакувальний півзахисник відіграв у футболці Спеції 9 матчів, у яких наразі ще не відзначався.

Відео другого голу Спеції

Коваленко провів на полі 73 хвилини та пішов відпочивати. Замість українця у гру вступив Даніель Мальдіні.

Відзначимо, що за хвилину до заміни Аталанта збільшила свою перевагу до 4:2, а вже на останній 90-й хвилині добила Спецію – 5:2.

Аталанта вибила клуб Коваленка на стадії 1/8 фіналу Кубка Італії.