Реал вирвав перемогу в Аталанти, яка грала весь матч удесятьох: відео

Джерело:24 канал
Увечері 24 лютого Аталанта на власному полі приймала Реал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч завершився мінімальною перемогою "вершкових" – 0:1.
Гол: Менді, 86
Вилучення: Фройлер, 17 (Аталанта)
Дивіться також Тоттенхем розгромив Вольфсберг та вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео
Команди спокійно почали матч, але на 17-й хвилині трапилося те, чого не очікував ніхто. Фройлер збив у штрафній Менді і арбітр видалив гравця за фол останньої надії. Зазначимо, що рефері не ходив сам дивитися повтор моменту.
Відео вилучення Фройлера
Наприкінці першого тайму Кроос навісив зі штрафного з лівого флангу і Каземіро пробив головою – Голліні зреагував.
Відео удару Каземіро
Після перерви м'яч ледь не опинився у воротах Аталанти. Модріч пробив з центру штрафного майданчика, і після рикошету м'яч прокотився поруч зі штангою.
У другому таймі Аталанта діяла метушливо. Так, було важко грати проти Реала вдесятьох, але й було відчуття, що не реалізували свій потенціал "бергамаскі".
Наприкінці матчу "вершковим" все ж вдалося дотиснути підопічних Гасперіні та вирвати перемогу. Менді прийняв м'яч перед штрафним Аталанти і відразу технічно пробив точно в кут.
Відео голу Менді
Матч-відповідь між командами запланований на 16 березня в Іспанії.
Аталанта – Реал відеоогляд