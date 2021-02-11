Аталанта перемогла Наполі та вийшла у фінал Кубка Італії: відео

Наполі 10 лютого у другому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії гостював на стадіоні Аталанти. Господарі зустрічі впевнено переграли суперника та вийшли у фіналу турніру.

Аталанта – Наполі 3:1

Голи: Сапата, 10, Пессіна, 16, 78 – Лосано, 53

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Перша зустріч між цими клубами завершилась "сухою" нічиєю 0:0. Українські футболісти Аталанти Руслан Маліновський та Віктор Коваленко розпочали матч-відповідь на лавці для запасних.

Перший небезпечний момент у зустрічі створили гості. Інсіньє майстерно обробив м'яч та другим дотиком потужно пробив у кут воріт – м'яч пролетів повз володіння.

Вже на 10-й хвилині футболісти Аталанти відкрили рахунок. Сапата вирішив перевірити фортуну та не прогадав. Нападник гарматним пострілом з дальньої відстані прошив сітку Наполі – 1:0.

Вже за шість хвилин Сапата асистував одноклубнику. Форвард віддав передачу в один дотик на Пессіна, який не змарнував вбивчу позицію, пробивши у кут воріт – голкіпер не зміг стати рятівником для Наполі, 2:0.

Муріель змарнував чудову нагоду, спрямувавши м'яч, який відскочив за межі штрафного майданчика, убік від стійки.

Як не старались гравці, але у першому таймі цифри на табло вони вже не змінили. За комфортного рахунку футболісти Аталанти пішли відпочивати. Перша 45-хвилинка запам'яталась великою кількістю боротьби.

На початку другого тайму Лосано у стилі каратиста впритул перевірив голкіпера Голліні – воротар на місці. Але на добиванні знову був Лосано, який з другого разу таки зміг вразити ворота – 2:1.

100% момент змарнував Госенс. Гравець Аталанти перевірив пильність воротаря – голкіпер у ефектному стрибку парирував постріл.

Господарі значно активніше діяли у атаці. Автор першого голу Сапата головою відправив м'яч вище володінь Наполі.

Ілічич відгукнувся на точну передачу, яка розрізала захист і з перспективної відстані ефектно пробив під поперечину. Але Оспіна став на заваді голу.

Поодиноку небезпеку створили гості. Осімхен був дуже близький до того, щоб забити. Він отримав передачу в штрафному майданчику, але м'яч після його удару полетів прямо у туди, де стояв Голліні.

На 78-й хвилині підопічні Джана П'єра Гасперіні збільшили свою перевагу. Активний Сапата зумів прокинути м'яч партнеру по команді. Пессіна обробив передачу та другим дотиком відправив м'яч повз голкіпера, який вже вийшов з воріт – 3:1.

Останню гостроту у зустрічі створили гості. Руй відгукнувся на розрізну передачу та ефектно пробив у дев'ятку. Голліні впевнено зіграв на лінії воріт.

У підсумку – 3:1 переконлива перемога Аталанти. Маліновський та Коваленко так і не з'явились на полі. Тепер українці зможуть отримати шанс у фіналі Кубка Італії, де на них вже чекає туринський Ювентус. Цікаво, чи зможуть українські фанати знову побачити протистояння Маліновського та Роналду.

Аталанта – Наполі відеоогляд