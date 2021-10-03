Аталанта – Мілан: де дивитися онлайн матч Серії А
Джерело:24 канал
Аталанта Руслана Маліновського у неділю, 3 жовтня, прийме Мілан у центральному матчі 7 туру Серії А. Переглянути матч можуть українські фанати Серії А.
Аталанта – Мілан: де дивитися онлайн матч Серії А
Поєдинок Аталанта – Мілан відбудеться у Бергамо на стадіоні Gewiss Stadium. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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З 2021 року матчі італійської Серії А доступні винятково на платформі Megogo.
Переглянути матч можна на декількох основних підписках:
- "Спорт" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць;
- "Оптимальна" (спортивні канали в пакеті – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць;
- Максимальна" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривень на місяць.
У попередньому турі Аталанта Руслана Маліновського гостювала у Мілані й зустрілася з чинним чемпіоном Італії – Інтером.
Поєдинок завершився нічиєю 2:2, а Маліновський забив красень-гол.
Після 6 турів клуб з Бергамо набрав 11 очок та перебуває поза зоною єврокубків. Натомість Мілан має 16 очок та перебуває серед лідерів Серії А.