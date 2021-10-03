Аталанта – Мілан: де дивитися онлайн матч Серії А Поєдинок Аталанта – Мілан відбудеться у Бергамо на стадіоні Gewiss Stadium. Зустріч розпочнеться о 21:45за київським часом. До темиМаліновський спробує перервати безгольове затишшя проти Мілану: прогноз букмекерів З 2021 року матчі італійської Серії А доступні винятково на платформі Megogo. Переглянути матч можна на декількох основних підписках: "Спорт" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць; "Оптимальна" (спортивні канали в пакеті – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць; Максимальна" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривень на місяць. У попередньому турі Аталанта Руслана Маліновського гостювала у Мілані йзустрілася з чинним чемпіоном Італії –Інтером. Поєдинок завершився нічиєю 2:2, а Маліновський забив красень-гол. Після 6 турів клуб з Бергамо набрав 11 очок та перебуває поза зоною єврокубків. Натомість Мілан має 16 очок та перебуває серед лідерів Серії А.