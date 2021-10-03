Аталанта – Милан: где смотреть онлайн матч Серии А Поединок Аталанта –Милан состоится в Бергамо на стадионе Gewiss Stadium. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. К теме Малиновский попытается прервать безголевое затишье против Милана: прогноз букмекеров С 2021 года матчи итальянской Серии А доступны исключительно на платформе Megogo. Посмотреть матч можно на нескольких основных подписках: "Спорт" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен месяц; "Оптимальная" (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен месяц; "Максимальная" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривен в месяц. В предыдущем туре Аталанта Руслана Малиновского гостила в Милане и встретилась с действующим чемпионом Италии – Интером. Поединок завершился ничьей 2:2, а Малиновский забил красавец-гол. После 6 туров клуб из Бергамо набрал 11 очков и находится вне зоны еврокубков. Зато у Милана16 очков и находится он среди лидеров Серии А.