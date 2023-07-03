Атака "визволителів" на Херсон: російська ракета зруйнувала будинок українського фігуриста

Російські окупанти продовжують ракетний терор мирного населення України. Внаслідок атаки варварів постраждав будинок українського фігуриста Кирила Марсака.

2 липня 2023 року російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Одна з ракет терористів влучила у багатоповерховий житловий будинок, в якому раніше проживав український фігурист Кирило Марсак.

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Не було сил реагувати на злочин

18-річний спортсмен опублікував емоційний пост у своєму Instagram. Кирило був шокований варварством окупантів, які знищили його будинок.

"Вчора російська ракета прилетіла прямо в мій будинок. Місце, де я народився, де я виріс, місце, яке я дійсно можу назвати домом. З цим будинком і з цим містом у мене багато спогадів.

Нещодавно зруйнували мій каток на місці, де я починав кататися. Власне школа, в якій я починав вчитися і навчався до 8 класу теж зруйнована. Це була будівля з великою історією, 208 років, але не вистояла, тому що росіяни прийшли нас "звільняти", як вони це називають, звільняти від чого? Від нормального життя?

А вчора мій будинок зруйнували. Я не знав, як реагувати вчора, коли це сталося, тому в мене більше немає слів. Так боляче усвідомлювати, що всі спогади про дитинство вже не існують", – написав Марсак.

Фото зруйнованого будинку Кирила Марсака / facebook.com/pho.gov.ua

Що відомо про Кирила Марсака