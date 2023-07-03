2 июля 2023 года российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Одна из ракет террористов попала в многоэтажный жилой дом, в котором ранее проживал украинский фигурист Кирилл Марсак.
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Не было сил реагировать на преступление
18-летний спортсмен опубликовал эмоциональный пост в своем Instagram. Кирилл был шокирован варварством окупантов, уничтоживших его дом.
"Вчера российская ракета прилетела прямо в мой дом. Место, где я родился, где я вырос, место, которое я действительно могу назвать домом. С этим домом и с этим городом у меня много воспоминаний.
Недавно разрушили мой каток на месте, где я начинал кататься. Собственно школа, в которой я начинал учиться и учился до 8 класса, тоже разрушена. Это было здание с большой историей, 208 лет, но не устоявшее, потому что россияне пришли нас "освобождать", как они это называют, освобождать от чего? От нормальной жизни?
А вчера мой дом был разрушен. Я не знал, как реагировать вчера, когда это произошло, поэтому у меня больше нет слов. Так больно отдавать себе отчет, что все воспоминания о детстве уже не существуют", – написал Марсак.
Фото разрушенного дома Кирилла Марсака/facebook.com/pho.gov.ua
Что известно о Кирилле Марсаке
- Кирилл Марсак родился в Херсоне. Начал заниматься фигурным катанием с пяти лет.
- Марсак выступает в одиночном спортивном фигурном катании.
- В сезоне 2021/22 Кирилл тренировался в Киеве под руководством Дмитрия Шкидченко. В начале военного вторжения России вместе с сестрой эвакуировался в Польшу.
- Первые медали взрослых международных турниров Кирилл завоевал в ноябре 2022 года, привезя бронзовые награды с Volvo Open Cup и Tallinn Trophy.
- В январе 2023 года Марсак заменил травмированного Ивана Шмуратко в составе сборной на чемпионате Европы. На чемпионате мира-2023 Марсак тоже представлял сборную Украины.