Це може піти на користь Луніну: клуб АПЛ хоче вкрасти з-під носа Реала одного з відкриттів ЧС

Мадридський Реал претендує на головне відкриття ЧС-2022 серед голкіперів Яссіна Буну. Однак у боротьбу за футболіста збірної Марокко вступить клуб із АПЛ.

Астон Вілла готова обміняти одне відкриття Мундіалю у Катарі на інше. Яссін Буну може змінити у рамці воріт "левів" чемпіона світу-2022 Еміліано Мартінеса. Читайте також Попри суперництво: Барселона накинула око на недолюблену тренером зірку Реала Може врятувати долю Луніна у Мадриді На думку головного тренера команди Унаї Емері, в аргентинського голкіпера складний характер, який приносить у колектив лише погану атмосферу. На думку головного тренера команди Унаї Емері, в аргентинського голкіпера складний характер, який приносить у колектив лише погану атмосферу. Майбутнє Еміліано Мартінеса в Астон Віллі опинилося під великим питанням через напружені стосунки з Унаї Емері. Яссін Буну, за якого іспанська Севілья хоче виручити 40 мільйонів євро, повинен стати заміною чемпіону світу-2022. Навіть така солідна сума не повинна відлякати Астон Віллу від можливого трансферу.

Цікаво, що головним конкурентом клубу УПЛ буде мадридський Реал, який теж накинув око на голкіпера-відкриття ЧС-2022 у складі збірної Марокко.

Реал готовий запропонувати Буну роль резервного воротаря, яку зараз займає українець Андрій Лунін. Якщо взимку Астон Віллі вдасться переманити марокканського голкіпера, то Лунін має шанс залишитись під Тібо Куртуа у "Королівському клубі".

У Луніна є чинна угода з "вершковими", яка розрахована до кінця червня 2024 року.

Цікаво, що Буну теж пов'язаний угодою з Севільєю до 30 червня 2025 року. Нагадаємо, що до Севільї Яссін перейшов у вересні 2020-го, відігравши за понад 2 роки вже 120 матчів.

Яссін розпочинав свою кар'єру у рідному Марокко, а вже у 2014-му переїхав в Іспанію, де встиг вже пограти за Атлетіко Мадрид Б, Сарагосу, Жирону та Севілью.

Натомість Лунін відіграв у футболці Реала лише 11 поєдинків від літа 2018-го, адже дуже часто мандрував по орендах, де набирався іспанського досвіду.