Яссин Буну, при котором испанская Севилья хочет выручить 40 миллионов евро, должен стать заменой чемпиону мира-2022. Даже такая солидная сумма не должна отпугнуть Астон Виллу от возможного трансфера.

Будущее Эмилиано Мартинеса в Астон Вилле оказалось под большим вопросом из-за напряженных отношений с Унаи Эмери.

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Астон Вилла готова обменять одно открытие Мундиаля в Катаре на другое. Яссин Буну может сменить в рамке ворот "львов" чемпиона мира-2022 Эмилиано Мартинеса.

Интересно, что главным конкурентом клуба УПЛ будет мадридский Реал, который тоже набросил глаз на голкипера-открытие ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.

Реал готов предложить Буну роль резервного вратаря, которую сейчас занимает украинец Андрей Лунин. Если зимой Астон Вилли удастся переманить марокканского голкипера, то у Лунина есть шанс остаться под Тибо Куртуа в "Королевском клубе".

У Лунина есть действующее соглашение с "сливочными", которое рассчитано до конца июня 2024 года.

Интересно, что Буну тоже связан соглашением с Севильей до 30 июня 2025 года. Напомним, что в Севилью Яссин перешел в сентябре 2020-го, отыграв более чем за 2 года уже 120 матчей.

Яссин начинал свою карьеру в родном Марокко, а уже в 2014-м переехал в Испанию, где успел поиграть за Атлетико Мадрид Б, Сарагосу, Жирону и Севилью.

Лунин отыграл в футболке Реала лишь 11 поединков с лета 2018-го, ведь очень часто путешествовал по арендам, где набирался испанского опыта.

Обратите внимание! В матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Испании Буна повторил уникальное достижение Александра Шовковского. Голкипер Марокко не пропустил ни одного гола от "фурии рохи" в серии пенальти. В 2006 году такой шедевр удалось повторить СаШо, тоже не пропустивший ни одного гола в серии послематчевых пенальти от Швейцарии в 1/8 финала ЧМ. Буну вместе с Марокко проиграл Хорватии (2:1) в матче за 3 место на ЧМ-2022.