Яссін Буну, за якого іспанська Севілья хоче виручити 40 мільйонів євро, повинен стати заміною чемпіону світу-2022. Навіть така солідна сума не повинна відлякати Астон Віллу від можливого трансферу.

Майбутнє Еміліано Мартінеса в Астон Віллі опинилося під великим питанням через напружені стосунки з Унаї Емері.

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Астон Вілла готова обміняти одне відкриття Мундіалю у Катарі на інше. Яссін Буну може змінити у рамці воріт "левів" чемпіона світу-2022 Еміліано Мартінеса.

Цікаво, що головним конкурентом клубу УПЛ буде мадридський Реал, який теж накинув око на голкіпера-відкриття ЧС-2022 у складі збірної Марокко.

Реал готовий запропонувати Буну роль резервного воротаря, яку зараз займає українець Андрій Лунін. Якщо взимку Астон Віллі вдасться переманити марокканського голкіпера, то Лунін має шанс залишитись під Тібо Куртуа у "Королівському клубі".

У Луніна є чинна угода з "вершковими", яка розрахована до кінця червня 2024 року.

Цікаво, що Буну теж пов'язаний угодою з Севільєю до 30 червня 2025 року. Нагадаємо, що до Севільї Яссін перейшов у вересні 2020-го, відігравши за понад 2 роки вже 120 матчів.

Яссін розпочинав свою кар'єру у рідному Марокко, а вже у 2014-му переїхав в Іспанію, де встиг вже пограти за Атлетіко Мадрид Б, Сарагосу, Жирону та Севілью.

Натомість Лунін відіграв у футболці Реала лише 11 поєдинків від літа 2018-го, адже дуже часто мандрував по орендах, де набирався іспанського досвіду.

Зверніть увагу! У матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Іспанії Буну повторив унікальне досягнення Олександра Шовковського. Голкіпер Марокко не пропустив жодного голу від "фурїі рохи" у серії пенальті. У 2006 році такий шедевр вдалось повторити СаШо, який теж не пропустив жодного голу у серії післяматчевих пенальті від Швейцарії в 1/8 фіналу ЧС. Буну разом із Марокко програв Хорватії (2:1) у матчі за 3-тє місце на ЧС-2022.