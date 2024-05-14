Дикий фейл чемпіона світу: Астон Вілла вирвала нічию у Ліверпуля і наблизилась до Ліги чемпіонів
Бірмінгемці невдало почали матч проти Ліверпуля, але змогли створити камбек під кінець зустрічі. Ця нічия покращила шанси підопічних Емері на путівку в головний єврокубок.
Астон Вілла – Ліверпуль 3:3
Голи: Тілеманс, 12, Дуран, 85, 88 – Мартінес, 2 (автогол), Гакпо, 23, Кванса, 48.
В чемпіонаті Англії підійшов до завершення 37 тур АПЛ. На понеділок була винесена зустріч між Астон Віллою та Ліверпулем, які йдуть у топ-четвірці, пише 24 Канал.
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Ударний старт від Ліверпуля
Мерсисайдці вже втратили шанси на чемпіонство і при цьому гарантували собі путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. А ось підопічним Емері треба ще оформити своє повернення в головний єврокубок.
Бірмінгемці могли зробити це вже у звітному матчі в разі перемоги над Ліверпулем. Втім першу половину гри Вілла явно провалила. Вже на другій хвилині курйозним автоголом відзначився кіпер Еміліано Мартінес.
Чемпіон світу-2022 сам заніс м'яч у власні ворота після прострілу з флангу. Доволі швидко господарям вдалось зрівняти рахунок, але Ліверпуль продовжував контролювати гру.
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Характер команди Емері
Ще до перерви мерсисайдців вперед вивів Гакпо, а на початку другого тайму третій гол за гостей забив Кванса після подачі зі штрафного. Проте господарі не здалися і змогли створити камбек.
Героєм фінального відрізку став колумбійський нападник Дуран, який вийшов на заміну на 79 хвилині. Спочатку Джону вдався точно удар з лінії майданчика низом. А пізніше гравець вдало підставився під удар Діабі і від нього м'яч залетів у ворота Аліссона.
Таким чином Астон Вілла вирвала нічию проти Ліверпуля, але путівку в ЛЧ так і не гарантувала собі ще. Втім втратити її буде доволі важко. Підопічним Емері потрібно або самим не програти Крістал Пелас, або дочекатися будь-якої осічки від Тоттенхема. "Шпори" гратимуть проти Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед.