Один з найбільш очікуваних поєдинків легкої ваги між Василем Ломаченко і Теофімо Лопесом таки відбудеться. Українець та американець з'ясують найсильнішого боксера у рамках легкої ваги восени 2020 року.

Ломаченко – Лопес зустрінуться у вересні

Промоутер Боб Арум підтвердив, що бій за об'єднання поясів легкої ваги Ломаченко – Лопес пройде у вересні, але тепер названа попередня дата. Його слова цитує BoxingScene.

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"Попередня дата бою – 19-е вересня. Дуже сподіваємося на це. З приводу місця проведення, то переговори ще тривають", – сказав Арум.

До цього планувалося, що поєдинок відбудеться у Нью-Йорку. Також Боб Арум розраховує, що бій відвідає тисяча глядачів.

Це будуть дуже особливі квитки для престижних людей, які можуть за них заплатити. Він постарається отримати схвалення Комісії. Глядачі будуть розосереджені по всій арені через пандемію, щоб ніхто не захворів, і вони будуть всіх перевіряти, тому що перевірка займає всього 10 хвилин,

– заявив Теофімо Лопес-старший.

Ломаченко – Лопес: головне про бій