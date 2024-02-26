Черговий зрадник України: ексгравець Оболоні доєднався до футбольного клубу з Росії
Джерело:ua.tribuna
Артур Мурза втік з України після початку повномасштабної війни та почав будувати кар'єру закордоном. Проте врешті решт форвард вирішив доєднатися до команди з країни-терористки.
Українські футболісти об'єдналися навколо допомоги Батьківщині після початку повномасштабної війни проти Росії. Хлопці залучаються фінансово та допомагають країні на інформаційному фронті.
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Ще один зрадник України
Проте, на жаль, є достатньо футболістів, яким Росія не вважається ворогом чи агресором. За два останні роки було кілька випадків появи українських гравців на території країни-терористки.
Чергова ганебна ситуація сталася із форвардом Артуром Мурзою. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що 23-річний гравець перебуває на перегляді у клубі Хімкі з Московської області.
На минулих вихідних Артур взяв участь у товариському матчі з іншою російською командою Крилья Совєтов під час зборів у Туреччині. При цьому наставник Хімок Андрєй Талалаєв зазначив, що Мурза далекий від оптимальної форми.
Переглядали хлопчика, вільного агента. Він тренується з нами, має коріння з Донбасу та російський паспорт. Думатимемо по ньому ще. Мурза – непоганий футболіст, але рівень готовності не дозволяє нам сподіватися, що він одразу стане нам помічником,
– зазначив Талалаєв.
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Відзначимо, що Артур Мурза є уродженцем Волновахи Донецької області, яку росіяни вщент зруйнували та окупували. Він виховувався в академіях Шахтаря, київського Арсеналу та Маріуполя. У складі останніх форвард і дебютував на професійному рівні.
Кар'єра Артура Мурзи
- в Україні Мурза грав до зими 2022-го, представляючи клуби Першої ліги Маріуполь, Волинь, Авангард, Гірник-Спорт та Оболонь
- найбільш успішний період був у Оболоні – 11 голів у 32-х матчах
- взимку 2022 року він підписав контракт із Металістом, проте за харків'ян так і не зіграв жодного матчу через початок повномасштабної війни
- після цього Мурза встиг пограти Кизилжар та Аксу з Казахстану, а також латвійську Валмієру та австрійський Капфенберг
- у складі прибалтійського клубу Артур став чемпіоном Латвії