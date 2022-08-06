Адаптація Зінченка вражає, – тренер Арсенала високо оцінив дебют українця

У п'ятницю, 5 серпня, стартував новий сезон АПЛ. У матчі 1-го туру зіграли Крістал Пелас та Арсенал.

Артета: Це дійсно хороша перемога

Команда Зінченка продемонструвала свою готовність до нового сезону перемогою над Крістал Пелас у першому турі англійської Прем'єр-ліги. Український захисник вийшов у старті "канонірів" і взяв участь у першому голі в ворота господарів – українець зробив асист після кутового на Мартінеллі.

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Ще один м'яч Арсенал забив у другому таймі – захисник Крістал Пелас Гехі зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Сака. Матч закінчився з рахунком 0:2.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу з Крістал Пелас.

"Це дійсно хороша перемога. Вона була важкою, тому що вболівальники Крістал Пелас гарантували тут атмосферу, а суперник є командою хорошого рівня. Вони створили нам багато проблем. Ми пережили це в минулому сезоні, а те, що зараз приїхали та здобули перемогу в цей спосіб – заслуга хлопців. Я дуже щасливий. ‎

‎Невтішним було те, що ми не забили більше голів, адже у нас було стільки можливостей. Ми були справді небезпечними біля чужих воріт, однак не можемо розраховувати тут на це протягом 95 хвилин, цього не станеться.", – сказав тренер.

Також наставник лондонського клуба високо оцінив дебют українця.

‎Зінченко та Жезус вже мають досвід, вони виступали в АПЛ багато-багато разів. Це все ще нова команда, але їхня адаптація вражає,

– сказав Артета.

Зінченко – найкращий гравець матчу