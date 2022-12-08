"Ми намагаємося": тренер Арсенала відповів уболівальнику, який запитався про трансфер Мудрика
Джерело:Football London
Трансфер Михайла Мудрика у лондонський Арсенал перебуває на межі зриву. Але навіть у такій ситуації уболівальники "канонірів" не перестають надіятись на появу у їх команді лівого вінгера Шахтаря.
Тема переходу Михайла Мудрика в Арсенал набуває нових та цікавих поворотів. Трансфер українця може не відбутись через травму Габріела Жезуса, який пошкодив коліно у матчі Камерун – Бразилія на ЧС-2022.
До теми Трансфер Мудрика в Арсенал під питанням: чому у цій ситуації винна травма Жезуса на ЧС-2022
Арсенал не втрачає надій
Нападнику лондонського клубу вже зробили операцію. Тепер Жезус мінімум 3 місяці пробуде поза футболом. Через це трансферні цілі "канонірів" можуть змінитись. Команда буде шукати футболіста, який зможе зіграти на вістрі атаки, а не лівого вінгера, де грає Мудрик у Шахтарі.
Однак уболівальники Арсенала не втрачають надію побачити вже взимку у футболці своєї улюбленої команди найдорожчого українського футболіста в історії УПЛ.
Один із фанатів "канонірів" поставив питання головному тренеру Арсенала щодо можливого переходу Мудрика у Лондон.
На що Мікель Артета відповів дуже лаконічно.
Ми намагаємось,
– відповів наставник.
- Цікаво, яку пропозицію Арсенал може надіслати Шахтарю. Адже на днях портал Transfermarkt оновив вартість Михайла. Тепер Мудрик коштує 40 мільйонів євро.
- Український лівий вінгер міг би спокійно допомогти Арсеналу продовжити боротьбу за чемпіонством в АПЛ. Після першої частини сезону команда Артети лідирує в англійській першості, відрив від МанСіті складає 5 очок.
- Сам український футболіст обома руками за, щоб стати одноклубником Олександра Зінченка по Арсеналу.