Цього вікенду в АПЛ проходять матчі 13 туру сезону 2023-2024. В останній грі неділі лондонський Челсі прийматиме чинного чемпіона Манчестер Сіті, пише 24 канал. Початок – о 18:30 за київським часом.
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Мудрик проти лідера
Команда Пепа Гвардіоли непогано йде по сезону, лідируючи в турнірній таблиці. На початку жовтня манкуніанці програли два матчі поспіль, але після цього здобули перемоги над Брайтоном, Манчестер Юнайтед та Борнмутом.
Челсі ж поки не сильно вражає. Команда Маурісіо Почеттіно виграла лише 4 з 11-ти матчів та застрягла в середині таблиці на десятій сходинці. До зони Ліги чемпіонів – дев'ять балів.
Правда, в минулому турі "сині" змогли вразити, розгромивши симпатичний Тоттенхем (4:1). Участь у грі має взяти Михайло Мудрик, який відновився від травми.
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Букмекери вважають Манчестер Сіті фаворитом у битві із Челсі. Коефіцієнт на перемогу манкуніанців становить 1,70, тоді як на господарів – 5,30. Нічия ж оцінюється у 3,90.
При цьому експерти не впевнені у результативній грі. На "тотал більше 2,5" та "тотал менше 2,5" приблизно рівні коефіцієнти – 1,97 та 2,02. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 1,65
- Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) – 2,80
- Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 3,30
- Жеремі Доку (Манчестер Сіті) – 4,00
- Рахім Стерлінг (Челсі) – 4,20
- Ніколя Джексон (Челсі) – 4,50
- Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) – 4,70
- Кол Палмер (Челсі) – 5,00
- Михайло Мудрик (Челсі) – 6,50