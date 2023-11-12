Цього вікенду в АПЛ проходять матчі 13 туру сезону 2023-2024. В останній грі неділі лондонський Челсі прийматиме чинного чемпіона Манчестер Сіті, пише 24 канал. Початок – о 18:30 за київським часом.

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Мудрик проти лідера

Команда Пепа Гвардіоли непогано йде по сезону, лідируючи в турнірній таблиці. На початку жовтня манкуніанці програли два матчі поспіль, але після цього здобули перемоги над Брайтоном, Манчестер Юнайтед та Борнмутом.

Челсі ж поки не сильно вражає. Команда Маурісіо Почеттіно виграла лише 4 з 11-ти матчів та застрягла в середині таблиці на десятій сходинці. До зони Ліги чемпіонів – дев'ять балів.

Правда, в минулому турі "сині" змогли вразити, розгромивши симпатичний Тоттенхем (4:1). Участь у грі має взяти Михайло Мудрик, який відновився від травми.

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Букмекери вважають Манчестер Сіті фаворитом у битві із Челсі. Коефіцієнт на перемогу манкуніанців становить 1,70, тоді як на господарів – 5,30. Нічия ж оцінюється у 3,90.

При цьому експерти не впевнені у результативній грі. На "тотал більше 2,5" та "тотал менше 2,5" приблизно рівні коефіцієнти – 1,97 та 2,02. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

  • Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 1,65
  • Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) – 2,80
  • Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 3,30
  • Жеремі Доку (Манчестер Сіті) – 4,00
  • Рахім Стерлінг (Челсі) – 4,20
  • Ніколя Джексон (Челсі) – 4,50
  • Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) – 4,70
  • Кол Палмер (Челсі) – 5,00
  • Михайло Мудрик (Челсі) – 6,50