Цього вікенду в АПЛ проходять матчі 13 туру сезону 2023-2024. В останній грі неділі лондонський Челсі прийматиме чинного чемпіона Манчестер Сіті, пише 24 канал. Початок – о 18:30 за київським часом.

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Мудрик проти лідера

Команда Пепа Гвардіоли непогано йде по сезону, лідируючи в турнірній таблиці. На початку жовтня манкуніанці програли два матчі поспіль, але після цього здобули перемоги над Брайтоном, Манчестер Юнайтед та Борнмутом.

Челсі ж поки не сильно вражає. Команда Маурісіо Почеттіно виграла лише 4 з 11-ти матчів та застрягла в середині таблиці на десятій сходинці. До зони Ліги чемпіонів – дев'ять балів.

Правда, в минулому турі "сині" змогли вразити, розгромивши симпатичний Тоттенхем (4:1). Участь у грі має взяти Михайло Мудрик, який відновився від травми.

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Букмекери вважають Манчестер Сіті фаворитом у битві із Челсі. Коефіцієнт на перемогу манкуніанців становить 1,70, тоді як на господарів – 5,30. Нічия ж оцінюється у 3,90.

При цьому експерти не впевнені у результативній грі. На "тотал більше 2,5" та "тотал менше 2,5" приблизно рівні коефіцієнти – 1,97 та 2,02. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 1,65

Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) – 2,80

Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 3,30

Жеремі Доку (Манчестер Сіті) – 4,00

Рахім Стерлінг (Челсі) – 4,20

Ніколя Джексон (Челсі) – 4,50

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) – 4,70

Кол Палмер (Челсі) – 5,00

Михайло Мудрик (Челсі) – 6,50

Історія зустрічей. МанСіті та Челсі відіграли 175 очних матчів. Невеличка перевага на боці лондонців – 69 перемог проти 66-ти у Сіті при 40 нічиїх. Минулого сезону команди зустрічались чотири рази і у всіх випадках манкуніанці здобували суху перемогу (двічі по 1:0 в АПЛ, 2:0 в Кубку ліги та 4:0 в Кубку Англії).