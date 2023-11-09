Якщо не відлякає ціна: мадридський гранд спробує оформити трансфер Довбика

Українська зв'язка збірної України Артем Довбик/Віктор Циганков продовжують феєрити та вести Жирону до нових перемог. Така гра українців привертає увагу чималої кількості топових європейських клубів.

Цього разу мова йде про інтерес до Артема Довбика. Начебто українським форвардом цікавиться мадридське Атлетіко.

Оце так Артем on fire: Довбик став найрезультативнішим українським футболістом Ла Ліги

Європейські гранди стають у чергу

"Матрацники" хочуть оформити трансфер українця вже влітку нового 2024-го року.

Також у ЗМІ фігурувала інформація про зацікавленість зі сторони міланського Інтера, який раніше проявляв інтерес до українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна.

І ці два європейські клуби не є єдиним у цьому списку зацікавлених команд у послугах забивного форварда Жирони. Однак, аби придбати Артема, усім клубам потрібно буде викласти кругленьку суму. Жирона хоче заробити на трансфері свого лідера вістря атаки не менше 30 мільйонів євро.

З кожним туром Ла Ліги Довбик підвищує свою трансферну вартість. Артем набрав чудову форму та взяв на себе лідерські якості. У 15 матчах за Жирону українець забив 7 голів та віддав 5 асистів.

Якщо повернутись до ситуації Атлетіко, то мадридці у поточному сезоні Ла Ліги йдуть на 4-му місці, набравши 25 очок. Також "матрацники" виступають у Лізі чемпіонів, де після 4-х турів лідирує у групі "Е" – 8 балів.

У минулому турі іспанської першості проти Осасуни Довбик відзначився за системою "гол плюс пас". Спершу Артем зрівняв цифри на табло до 2:2, а вже у наступній гольовій атаці "червоно-білих" асистував на Віктора Циганкова, який вивів Жирону уперед 2:3. Остаточний результат матчу був 2:4 на користь команди Мічела Санчеса.

Завдяки цьому 26-річний нападник став найрезультативнішим українським футболістом у Ла Лізі.

Вже у наступному турі Ла Ліги Довбик може покращити свою статистику. Жирона 11 листопада гостюватиме на полі Райо Вальєкано. "Червоно-білі" спробують перемогти, аби утримати лідерство у турнірній таблиці першості. Перевага над другим Реалом складає лише 2 бали – 31 проти 29-ти у "вершкових".