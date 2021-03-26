Українець Тищенко став одним з найкращих снайперів у сезоні Кубку світу

Джерело:Sport.ua
Український біатлоніст Артем Тищенко став одним з найкращих снайперів світового біатлону в минулому сезоні.
27-річний українець зробив у сумі 164 постріла, з них 151 досяг мети. У процентному співвідношенні Тищенко закрив 92,1% мішеней.
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У Тищенка друга найкраща точність стрільби на Кубку світу. Не було рівних австрійцю Сімону Едеру (92,5%).
На жаль, боротися за високі місця Тищенко заважала слабка швидкість лижного ходу.
На жаль, українські біатлоністи не змогли зачепитися за нагороди. Як би це дивно не було, але найближчим до медалі був далеко не найшвидший наш біатлоніст – Антон Дудченко.
Антон посів 5 місце в індивідуальній гонці в Антхольці. Нашого спортсмена з подіумом розділили 0,3 секунди. На останніх метрах дистанції Антон програв у швидкості Лукасу Хофферу та Кантену Фійону-Має.