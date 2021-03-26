Українець Тищенко став одним з найкращих снайперів у сезоні Кубку світу

Український біатлоніст Артем Тищенко став одним з найкращих снайперів світового біатлону в минулому сезоні.

27-річний українець зробив у сумі 164 постріла, з них 151 досяг мети. У процентному співвідношенні Тищенко закрив 92,1% мішеней.

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У Тищенка друга найкраща точність стрільби на Кубку світу. Не було рівних австрійцю Сімону Едеру (92,5%).

На жаль, боротися за високі місця Тищенко заважала слабка швидкість лижного ходу.

Найвище досягнення чоловічої збірної у цьому сезоні

На жаль, українські біатлоністи не змогли зачепитися за нагороди. Як би це дивно не було, але найближчим до медалі був далеко не найшвидший наш біатлоніст – Антон Дудченко.

Антон посів 5 місце в індивідуальній гонці в Антхольці. Нашого спортсмена з подіумом розділили 0,3 секунди. На останніх метрах дистанції Антон програв у швидкості Лукасу Хофферу та Кантену Фійону-Має.