Украинский биатлонист Артем Тищенко стал одним из лучших снайперов мирового биатлона в прошлом сезоне.

27-летний украинец сделал в сумме 164 выстрела, из них 151 достиг цели. В процентном соотношении Тищенко закрыл 92,1% мишеней.

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У Тищенко вторая лучшая точность стрельбы на Кубке мира. Не было равных австрийцу Симону Эдеру (92,5%).

К сожалению, бороться за высокие места Тищенко мешала слабая скорость лыжного хода.

Наивысшее достижение мужской сборной в этом сезоне

К сожалению, украинские биатлонисты не смогли зацепиться за награды. Как бы это странно ни было, но самым близким к медали был далеко не самый быстрый наш биатлонист – Антон Дудченко.

Антон занял 5 место в индивидуальной гонке в Антхольце. Нашего спортсмена с подиумом разделили 0,3 секунды. На последних метрах дистанции Антон проиграл в скорости Лукасу Хофферу и Кантену Фийону-Мае.