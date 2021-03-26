Украинец Тищенко стал одним из лучших снайперов в сезоне Кубка мира
Украинский биатлонист Артем Тищенко стал одним из лучших снайперов мирового биатлона в прошлом сезоне.
Источник:Sport.ua
27-летний украинец сделал в сумме 164 выстрела, из них 151 достиг цели. В процентном соотношении Тищенко закрыл 92,1% мишеней.
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У Тищенко вторая лучшая точность стрельбы на Кубке мира. Не было равных австрийцу Симону Эдеру (92,5%).
К сожалению, бороться за высокие места Тищенко мешала слабая скорость лыжного хода.
Наивысшее достижение мужской сборной в этом сезоне
К сожалению, украинские биатлонисты не смогли зацепиться за награды. Как бы это странно ни было, но самым близким к медали был далеко не самый быстрый наш биатлонист – Антон Дудченко.
Антон занял 5 место в индивидуальной гонке в Антхольце. Нашего спортсмена с подиумом разделили 0,3 секунды. На последних метрах дистанции Антон проиграл в скорости Лукасу Хофферу и Кантену Фийону-Мае.
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