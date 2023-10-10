"Дякую Динамо і Суркісу": Алієв розповів про Мілевського після госпіталізації у важкому стані

Ексфорвард збірної України конкретно здав за останній рік, але його друзі наполягли на лікуванні. Його "кент" постійно доповідає про стан Артема.

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський опинився у важкому становищі. Гравець з початком повномасштабної війни шокував своїм зовнішнім виглядом.

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Артем продовжує лікування

Мілевський відчутно набрав у вазі та мав чимало ознак залежності від алкоголю. Артем відмовлявся лікуватися, але зрештою ліг у лікарню на реабілітацію.

Допомагають йому в цьому президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, а також його близький друг та експартнер по Динамо Олександр Алієв. Останній розповів нову інформацію про ситуацію із Мілевським.

Щойно був у кента. Кент поправляється, все з ним добре. Він уже в стані реабілітації. Ігор Суркіс проплатив ще на 10 днів наперед за його реабілітацію. Так що він одужує. Дякую ще раз і Динамо, і, звичайно ж, Суркісу. Скоро кент поправиться, все з ним буде добре. Він – красень,

– розповів Алієв.

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Раніше повідомлялось, що президент Динамо повністю взяв на себе лікування Мілевського. Перші сім днів реабілітації у приватній клініці коштували 175 тисяч гривень.

Історія Артема Мілевського