Ексфорвард Динамо поговорив з Судаковим після поразки від Олександрії
Джерело:Спорт-Експрес Україна
Сьогодні, 24 серпня, видовищний матч показали Олександрія та Шахтар. Підопічні Руслана Ротаня створили справжнє диво, перевернувши гру після двох пропущених мячів.
Ексфорвард збірної України та Динамо, Артем Мілевський поспілкувався з півзахисником "гірників" Георгієм Судаковим. Гравець був засмучений поразки від Олександрії з рахунком 4:3.
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Мілевський покликав Судакова на каву
Артем Мілевський розповів, що дуже любить і поважає Георгія. Ексгравець Динамо написав після гри Судакова, на що він відповів, що добираються з командою додому.
Артем не дивився гру та запитав у Судакова, чому він такий сумний. Георгій відповів коротко: "А ти рахунок подивись". Мілевський зізнався, що рахунок 4:3 на користь Олександрії шокував його.
Після цього Артем пожартував над Георгієм, заявивши, що як динамівець, він задоволений результатом. Також ексфорвард попросив Судакова його футболку, але той запитав: "Після матчу з Олександрією вона тобі ще потрібна?.
Коротше, домовилися у вівторок кави випити. Я взагалі великий шанувальник Судакова. У мене з ним є спільні фотки, ще коли він малим був. Тим більше ми з ним дві «десятки». У нас спільна повага один до одного. Молодше покоління дуже дисципліноване і режимне, на відміну від нас. Приємно спостерігати за молоддю,
– розповів Мілевський.
Також Артем дав пораду молодому гравцю, виходячи зі свого досвіду. Мілевський порекомендував підійматись ближче до нападників, а не забирати м'ячі у захисників.
Нагадаємо, що ця поразка стала для Шахтаря другої на початку нового сезону Української Прем'єр-Ліги. До цього донеччани програли 1:0 житомирському Поліссю.