Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував переможний матч проти "гірників". "Містяни" у видовищній грі, програючи походу зустрічі 0:2, зробили камбек та вирвали перемогу з рахунком 4:3.

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Післяматчеві коментарі Руслана Ротаня

Наставник Олександрії поділився емоціями від неймовірного камбеку свої підопічних. Ротань зазначив, що не багато команд в Україні, які можуть перевернути гру та відігратись з 0:2, тим паче проти дійсного чемпіона країни.

Приємно перемагати чемпіона України. Багато емоцій. Десь старт матчу ми втратили, але два пропущені голи нас підбадьорили. А коли самі забили перший, то повірили, що можемо більше. Мені сподобалася моя команда у другому таймі, де ми не сіли в оборону, а продовжували агресивно діяти. В обороні мені багато сподобалося, а в атаці потрібно багато поліпшувати,

– сказав Ротань.

Також Руслан Петрович підтримав своїх гравців та сказав, що вони показали свій характер. Щодо хет-трику Філіппова, наставник Олександрії, відзначив те, що він зіграв як справжній нападник та скористався помилками суперника.

Після матчу Ротань привітав усіх з Днем Незалежності та подякував військовим, які боронять Україну.

У наступний матч Олександрія прийматиме гостей з Ковалівки – 31 серпня, о 15:30. Натомість Шахтар, зіграє на виїзді з Кривбасом – 1 вересня, о 18:00. Потім команди підуть на перерву, яка відбудеться під час матчів національних збірних.