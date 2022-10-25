Нова посада для Мілевського

Власник гранда українського футболу в жартівливій формі дав відповідь на питання, чи може в майбутньому Артем Мілевський стати головним тренером команди.

Головним тренером точно не буде. Мілевського я розглядаю лише як нового президента клубу, – заявив Суркіс.

Нагадаємо, що колишній форвард збірної України виступав у складі Динамо з 2003 по 2013 роки. За цей час він зіграв за динамівців 276 матчів, у яких забив 87 голів та віддав 54 гольові передачі.

Останнім клубом відомого футболіста став закарпатський Минай. Восени минулого року Мілевський оголосив про завершив кар’єри.

До слова. Артем Мілевський пояснив чому не вступив до тероборони, на відміну від свого колишнього одноклубника Олександра Алієва. Як відзначив 37-річний екс-футболіст, він не може стріляти у людей.