Нова посада для Мілевського
Власник гранда українського футболу в жартівливій формі дав відповідь на питання, чи може в майбутньому Артем Мілевський стати головним тренером команди.
Головним тренером точно не буде. Мілевського я розглядаю лише як нового президента клубу, – заявив Суркіс.
Нагадаємо, що колишній форвард збірної України виступав у складі Динамо з 2003 по 2013 роки. За цей час він зіграв за динамівців 276 матчів, у яких забив 87 голів та віддав 54 гольові передачі.
Останнім клубом відомого футболіста став закарпатський Минай. Восени минулого року Мілевський оголосив про завершив кар’єри.