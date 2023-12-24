Артем Мілевський на початку осені через серйозні проблеми зі здоров'ям опинився в лікарні. Проте завдяки підтримці друзів та президента Динамо Ігоря Суркіса він зумів повернутися до нормального життя.

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Нова діяльність Мілевського

На початку грудня Міля разом зі своїм другом відвідав Київську оперу. "Кент" приємно здивував своїх шанувальників зовнішнім виглядом. Нічого не нагадувало про його колишні проблеми з алкоголем.

Артем знову почав слідкувати за футболом та вітати друзів зі святковими подіями. А нещодавно Мілевський заінтригував своєю новою діяльністю.

Спочатку він опублікував посту у інстаграмі з підписом: "Незабаром щось буде".

Мілевський за грою у PlayStation / instagram.com/timi1010

Потім Мілевський створив ще одну сторінку в інстаграм, де він опублікував опитування. Підписники повинні вгадати, який подарунок він підготував своїм фанатам. Для відповідей є чотири варіанти: документальний фільм про себе, запуск каналу у Twitch, дасть широке інтерв'ю або запустить лінію одягу.

Міля заінтригував подарунком / instagram.com/timi1010_cooperazione

Раніше Артем Федецький розповів, що Ігор Суркіс готовий підшукати роботу для Артема Мілевського в динамівському клубі. Проте, схоже, що нова діяльність Мілі не буде пов'язана з футболом.