"Хороші росіяни" є лише в целофані: ексзірка Динамо про своє ставлення до жителів боліт

Колишній гравець Динамо та збірної України Артем Кравець розповів, як війна змінила його світогляд. Ніяких ілюзій щодо "хороших росіян" не залишилося.

На початку року Артем Кравець оголосив про завершення футбольної кар'єри. Під час спілкування з журналістом Віктором Вацко ексзірка Динамо та збірної України підбив підсумки своїх виступів та розповів про своє ставлення до російських футболістів.

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Колишній форвард вважає, що "хороші росіяни" можуть бути лише в одному випадку. І з думкою Артема важко не погодитись.

"Я згоден з тим, що раніше усі ми помилялися. До 24 лютого 90% людей, як і я, мали позицію "наша хата скраю". Зараз ми, у тому числі за все це платимо.

Я в одній команді, здається, ніколи не був з росіянином. Ніколи не перетинався з ними. Навіть не буду казати про них як про когось окремого. Для мене взагалі, на даному етапі немає хороших росіян. У целофані є, це сто відсотків. Найкраще, що може бути. Я їх не сприймаю.

У мене було спілкування з моєю двоюрідною сестрою, яка живе в цій параші. Після декількох запитань і отриманих зомбованих відповідей я просто послав прямим текстом. Сказав, що більше знати та чути тебе не хочу", – розповів Кравець.

Футбольна кар'єра Кравця