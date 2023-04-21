"Українці були козлами відпущення у Луческу": колишній підопічний румуна про "відмазки" Мірчі
Джерело:Український футбол
Артем Федецький поділися думками щодо методів роботи Мірчі Луческу. Румун частенько у всьому винуватив українців.
Артем Федецький скептично ставиться до методів роботи Мірчі Луческу з футболістами. Також колишній гравець збірної України поділився думками щодо каденції румуна на посаді очільника киян.
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Румун зі складним характером
Артем Федецький підтвердив чутки, які стосувалися того, що Мірча Луческу завжди у всьому звинувачував українців, роблячи з них козлів відпущення. Проте наразі ситуація змінилася, оскільки наразі румунський фахівець в Динамо просто немає вибору по складу. Тому, як сказав Федецький: "У цьому плані Луческу трішки спустився з небес на землю". Артем додав, що йому відомо, що у Мірчі немає повного контакту з гравцями Динамо.
Тренер повинен бути на одному рівні з футболістами. Я працював з Кононовим, Маркевичем, Хуанде Рамосом і побачив класне ставлення. Коли футболіст відчуває, що тренер йому довіряє і в нього є право на помилку, то він може гори звернути. З Луческу у Шахтарі такого не було. Він міг після будь-якої помилки відправити на трибуну матчів на десять. Таким чином він психологічно вбивав молодих футболістів. Це було не тільки зі мною,
– розповів Федецький.
Також колишній захисник збірної України вважає, що румунському наставнику вже варто попрощатися зі столичним колективо, оскільки киянам він нічого нового не подарує. Федецький, до того ж, припустив, хто б міг стати новим головним тренером Динамо.
Я вважаю, що він себе вичерпав у Динамо. У першому сезоні, коли він привів киян до чемпіонства, Луческу показав свій топклас. І, напевно, вже тоді йому потрібно було сказати "дякую" і рухатися в іншому напрямку. У Динамо є легенди, які зараз працюють у клубі: Гусєв, Шовковський. Можливо, новим тренером стане хтось із них. Я хочу, щоб Динамо тренував український тренер. У нас є багато хороших спеціалістів: Вернидуб, Скрипник, Максимов,
– вважає Федецький.
Нагадаємо, що наразі одна з головних перекод співпраці Луческу з Динамо – це стан здоров'я румуна. Відомо, що доля Мірчі в київському колективі вирішиться в українському Класичному, у матчі з донецьким Шахтарем, яке, можливо, відвідає президент ПСЖ.
Кар'єра Артема Федецького
- Правий захисник свого часу встиг побувати у ролі підопічного Мірчі Луческу, перебуваючи у стані донецького Шахтаря, проте футболіст за "гірників" зіграв тільки 5 матчів. Його світлі моменти кар'єри припали на часи перебування у Дніпрі та Карпатах. Під фініш кар'єри Федецький також пограв у німецькому Дармштадті, який на той момент виступав у Бундеслізі.
- У Артема була низка пам'ятних моментів за футбольне життя, проте було і два особливих. У 2010-му році його гол на останніх хвилинах у ворота Галатасарая вивів львівські Карпати у груповий етап Ліги Європи. Вже у 2015-му році Федецький зіграв у фіналу ЛЄ, проте вже у футболці Дніпра (поступились 2:3 Севільї), пройшовши з "синьо-біло-блакитними" неймовірний шлях.
- За збірну України Артем провів 53 матчі, в яких забив два гола та віддав 4 асиста. Артем також зіграв у футболці "синьо-жовтих" на Євро-2016, проте у 2012-му році Федецький на континентальний турнір не поїхав, оскільки за його словами "один "чудачок" не хотів, аби він взяв участь на Євро-2012".