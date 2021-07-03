Артем Довбик зізнався, як переможний гол у ворота збірної Швеції вплинув на його життя
3 липня 2021 , 14:27Читать новость на русском
Джерело:Великий футбол
Нападник збірної України та СК Дніпро-1 Артем Довбик відреагував на інформацію про те, що може отримати статус почесного мешканця Черкас після переможного голу на Євро-2020.
Довбик заявив, що після голу в ворота Швеції він ніяк не змінився характером.
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"Читав, що мені хочуть присвоїти звання почесного громадянина Черкас. Приїду в місто – подивимося. Для мене нічого не змінилося. Тільки додалося підписників в інстаграмі на пару тисяч і все. Я залишився таким же, яким і був. Більше нічого не змінилося в моєму житті", – сказав Довбик.Цікаво. Кількість його підписників в Instagram зросла аж на 48,2 тисячі з моменту того матчу: було 16,8 тисяч перед стартовим свистком, тепер ж – 65 тисяч.
Рекордний гол Довбика
- Гол у ворота Швеції, що цікаво, став першим для Артема Довбика за збірну України – й одразу не тільки вирішальним, а й рекордним.
- Річ у тім, що м'яч після удару Довбика перетнув лінію воріт на 121 хвилині (якщо геть точно, то 120 хвилині і 37 секунді).
- Попереднє таке ж досягнення – найпізніший гол на Чемпіонатах Європи – тримався з 1984 року.
- Тоді легендарний гравець збірної Франції Мішель Платіні забив Португалії, коли годинник судді показував 118 хвилин і 53 секунди.