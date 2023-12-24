Три клуби Прем'єр-ліги мріють підписати Довбика: хто поклав око на українського бомбардира

Артем Довбик став одним з найбільших відкриттів сезону в Ла Лізі. Не дивно, що за результативним футболістом вишукувалася ціла черга претендентів.

Одразу три клуби англійської Прем'єр-ліги бажають бачити у своєму складі Артема Довбика. Представники Туманного Альбіону планують посилити свої лінії атаки на наступний сезон.

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Чому в АПЛ зацікавилися Довбиком

За інформацією іспанських ЗМІ, на форварда Жирони претендують колишній клуб Ярмоленка Вест Хем, Фулхем та один з лідерів нинішнього сезону АПЛ Астон Вілла.

Головний тренер "дачників" Марку Сілва шукає центрального нападника високого класу, який може забивати вирішальні голи.

Вест Хем потребує таранного форварда: фізично міцного та швидкого. Під цю характеристику ідеально підходить Довбик.

Астон Вілла, яку тренує іспанець Унаї Емері, бачить в Артему ідеального нападника, який може себе проявити у Прем'єр-лізі та підходить під стиль команди.

Довбик нарозхват

В сезоні 2023/24 Артем Довбик зіграв за Жирону 18 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та віддав 6 асистів.