Три клуби Прем'єр-ліги мріють підписати Довбика: хто поклав око на українського бомбардира
Джерело:Fichajes.net
Артем Довбик став одним з найбільших відкриттів сезону в Ла Лізі. Не дивно, що за результативним футболістом вишукувалася ціла черга претендентів.
Одразу три клуби англійської Прем'єр-ліги бажають бачити у своєму складі Артема Довбика. Представники Туманного Альбіону планують посилити свої лінії атаки на наступний сезон.
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Чому в АПЛ зацікавилися Довбиком
За інформацією іспанських ЗМІ, на форварда Жирони претендують колишній клуб Ярмоленка Вест Хем, Фулхем та один з лідерів нинішнього сезону АПЛ Астон Вілла.
Головний тренер "дачників" Марку Сілва шукає центрального нападника високого класу, який може забивати вирішальні голи.
Вест Хем потребує таранного форварда: фізично міцного та швидкого. Під цю характеристику ідеально підходить Довбик.
Астон Вілла, яку тренує іспанець Унаї Емері, бачить в Артему ідеального нападника, який може себе проявити у Прем'єр-лізі та підходить під стиль команди.
Довбик нарозхват
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про інтерес до Довбика зі сторони міланського Інтера та мадридського Атлетіко.
- Сам футболіст зазначав, що цей сезон він дограє у Жироні.
- Іспанський клуб володіє 70 відсотками прав на Довбика і планує за них отримати 25 мільйонів євро. Інші 30% поділені між двома попередніми клубами Артема – Дніпром-1 та Мідтьюлланном. Таким чином його загальна вартість може становити приблизно 36 мільйонів євро.
- Тим часом Transfermarkt оновив ціни на українських легіонерів Ла Ліги. Згідно з даними порталу, Довбик коштує 28 мільйонів євро.