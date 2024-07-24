У літнє трансферне вікно цілий ряд клубів зацікавлений у підписанні українського лідера Жирони Артема Довбика, однак найбільш зацікавлений у трансфері – мадридський Атлетіко. Каталонський клуб хоче отримати за нападника не менше, ніж 40 мільйонів євро.

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Довбик став ближче до трансферу

За інформацією іспанського журналіста, те, що український нападник вирушив до Мадриду вкотре доводить той факт, що Жирона близька до остаточного узгодження угоди з мадридським Атлетіко щодо трансферу Артема Довбика.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 41 матч в усіх турнірах, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, що Артем Довбик перейшов до каталонського клубу у серпні 2023 року, підписавши 5-річний контракт. Жирона заплатила 7 мільйонів євро за гравця, що стало рекордним трансфером "каталонців".