Артем Довбик уже пройшов медогляд в Жироні. Віктор Циганков от-от отримає українського партнера по команді.

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Усі нетерпляче чекають

Форвард Дніпра-1 встиг пройти медичне обстеження у стані каталонського колективу та готується до офіційного представлення у футболці нового клубу. Артема Довбика можуть презентувати в статусі гравця Жирони вже сьогодні, 6-го серпня, перед товариським матчем проти римського Лаціо. Варто відзначити, що український форвард може увійти в історію "червоно-білих", не зігравши за них ще жодного поєдинку.

Діло в тому, що трансфер Довбика до Жирони може стати рекордним для каталонського колективу. Іспанці готові віддати за Артема 7 мільйонів євро за 50 відсотків прав на українця, що стане їхнім найдорожчим придбанням усіх часів. До цього найдорожчим гравцем був Оріоль Ромеу, який перейшов за 5,5 мільйонів євро із Саутгемптона. Опорник уже встиг перейти до стану Барселони цього літа за 3,4 мільйони. Також близьким до рекордного трансферу був Віктор Циганков, за якого Жирона віддала Динамо 5 мільйонів євро.

До речі. Каталонському колективу уже вдалось домовитись не лише з Артемом Довбиком та Дніпром-1, а й данським Мітьюлланном, якому належить інша половина прав на форварда.

Довбик у Дніпрі-1