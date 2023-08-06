Артем Довбик уже прошел медосмотр в Жироне. Виктор Цыганков вот-вот получит украинского партнера по команде.

Достойно внимания Померялись звездами: Бензема не забил пенальти в арабской ЛЧ и выбыл из другого блестящего клуба

Все нетерпеливо ждут

Форвард Днепра-1 успел пройти медицинское обследование в состоянии каталонского коллектива и готовится к официальному представлению в футболке нового клуба. Артема Довбика могут презентовать в статусе игрока Жироны уже сегодня, 6 августа, перед товарищеским матчем против римского Лацио. Стоит отметить, что украинский форвард может войти в историю красно-белых, не сыграв за них еще ни одного поединка.

Дело в том, что трансфер Довбика в Жирону может стать рекордным для каталонского коллектива. Испанцы готовы отдать за Артема 7 миллионов евро за 50 процентов прав на украинца, что станет самым дорогим приобретением всех времен. До этого самым дорогим игроком был Ориоль Ромеу, перешедший за 5,5 миллиона евро из Саутгемптона. Опорник уже успел перейти в состояние Барселоны этим летом за 3,4 миллиона. Также близок к рекордному трансферу был Виктор Цыганков, за которого Жирона отдала Динамо 5 миллионов евро.

Кстати говоря. Каталонскому коллективу уже удалось договориться не только с Артемом Довбиком и Днепром-1, но и с датским Митьюлланном, которому принадлежит другая половина прав на форварда.

Довбык в Днепре-1