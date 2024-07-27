"Скоро все дізнаєтесь": Довбик відреагував на чутки про зрив трансферу в Атлетіко

Ймовірний трансфер українського форварда Артема Довбика до мадридського Артлетіка обріс різноманітними заявами. Уродженець Черкас змушений був прокоментувати суперечливу інформацію.

Мегатрансфер Артема Довбика до стану "матрацників" був практично оформлений. Проте в останню мить угоду поставили на паузу через появу іменитого претендента із Серії А.

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Довбик заперечив заяви агента

Агент українського форварда Олексій Люндовський в одному з інтерв'ю розповів, що трансфер зірвався через вимогу збільшити комісійні.

На цю інформацію досить гостро відреагував Довбик. Він пообіцяв незабаром розповісти усю правду.

Брехня. Що відбувається насправді? Скоро все дізнаєтесь. Я розкажу, як все було,

– сказав Довбик.

Зазначимо, що у боротьбу за Довбика включився англійський Вест Хем. Також раніше українцем цікавилися Манчестер Сіті та Барселона.

У сезоні 2023/24 Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги. На рахунку українця 24 забиті м'ячі у 36 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, що мадридський Атлетіко погодився заплатити Жироні за трансфер Довбика 40 мільйонів євро. Крім того, Артем узгодив умови особистого контракту з "матрацниками".

Була інформація, що з Довбиком хотів особисто поспілкуватися головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне. Однак форвард, начебто, не захотів з ним розмовляти.