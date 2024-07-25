Минулого літа Артем Довбик залишив УПЛ та приєднався до Жирони. Вже у перший сезон українець створив фурор, вигравши бомбардирські перегони Ла Ліги.

До теми Клуб Циганкова та Довбика презентував оригінальну форму на історичний для себе сезон

Артема хочуть в Серії А

Тож недивно, що форвардом почали активно цікавитись топ-клуби. Іспанські ЗМІ повідомляли, що Довбик вже майже перейшов до Атлетіко, який погодився заплатити Жироні 40 мільйонів євро.

Втім на горизонті несподівано виникла нова команда. В гонку за Артемом вступила італійська Рома. "Вовки" мають проблеми в центрі нападу, адже цього літа продали Беллотті та повернули з оренди Лукаку.

Тож в розпорядженні Даніеле Де Россі залишається Дібала та травматичний Абрахам. Клуб сподівається переконати Довбика переїхати в Серію А, хоча для Артема Атлетіко є більш пріоритетним варіантом.

Читайте також Відсутній на тренуванні Жирони: Артем Довбик вирушив до Мадрида

На відміну від Роми мадридці гратимуть в Лізі чемпіонів наступного сезону. Крім того, сім'я Довбика бажає залишитися в Іспанії, до якої вже звикла. На додачу до цього з Атлетіко пішов основний центрфорвард Мората і саме на його місце хочуть придбати українця.

Варто знати. Рома є триразовим чемпіоном Італії та дев'ятиразовим володарем Кубка країни. Також у 2022 році римляни виграли Лігу конференцій. Минулого сезону "вовки" посіли лише шосте місце в чемпіонаті Італії, що дозволило їм завоювати путівку в Лігу Європи.

Успішний сезон Довбика

Нагадаємо, що минулого сезону Артем записав на свій рахунок 24 голи та 10 асистів у 39-ти матчах за Жирону. Своїми результативними діями Довбик допоміг каталонцям вперше в історії потрапити в єврокубки, причому одразу в Лігу чемпіонів.

Також на рахунку 27-річного форварда 31 матч та 10 голів за збірну України. Його контракт із Жироною діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює Довбика у 35 мільйонів євро.