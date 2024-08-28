Я такий форвард, як Шевченко, – Довбик прокоментував старт кар'єри в Ромі та назвав амбітну ціль

Артем Довбик на початку серпня підписав контракт з італійською Ромою. Він перейшов з іспанської Жирони, у складі якої став найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Український форвард одразу почав грати в основному складі "вовків". Проте старт у Серії А поки вийшов не найкращим, адже римляни дуже посередньо виглядають на початку сезону, тож проявити себе в таких умовах набагато складніше.

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Довбик про перший період в Ромі

Артем Довбик прокоментував свій дебют в команді Даніеле Де Россі. Новачок Роми розповів про перші враження від виступів в Італії та назвав особисту амбітну ціль, яку поставив собі.

"Рома – великий клуб, який має велику історію та чудових фанатів. Атмосфера на стадіоні "Олімпіко" відрізняється від інших стадіонів. Бути найкращим бомбардиром іспанського чемпіонату – серйозне досягнення для мене, це нагорода, яка додає мені впевненості.

Я намагатимусь завоювати її і в Італії. Це буде велика пригода, бо я такий самий форвард, як Шевченко, і хочу показати свою цінність на футбольному полі", – сказав Довбик.

Довідка. У двох стартових турах Серії А Рома набрала лише одне очко, а єдиний гол "вовків" забив Ельдор Шомуродов. Артем Довбик обидва матчі розпочинав з перших хвилин, але поки не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що в наступному турі Рома на виїзді зустрічатиметься з Ювентусом. Матч відбудеться 1 вересня та розпочнеться о 21:45.