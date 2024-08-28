Украинский форвард сразу начал играть в основном составе "волков". Однако старт в Серии А пока получился не лучшим, ведь римляне очень посредственно выглядят в начале сезона, поэтому проявить себя в таких условиях гораздо сложнее.

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Довбик о первом периоде в Роме

Артем Довбик прокомментировал свой дебют в команде Даниэле Де Росси. Новичок Ромы рассказал о первых впечатлениях от выступлений в Италии и назвал личную амбициозную цель, которую поставил себе.

"Рома – большой клуб, который имеет большую историю и замечательных фанатов. Атмосфера на стадионе "Олимпико" отличается от других стадионов. Быть лучшим бомбардиром испанского чемпионата – серьезное достижение для меня, это награда, которая придает мне уверенности.

Я постараюсь завоевать ее и в Италии. Это будет большое приключение, потому что я такой же форвард, как Шевченко, и хочу показать свою ценность на футбольном поле", – сказал Довбик.

Справка. В двух стартовых турах Серии А Рома набрала лишь одно очко, а единственный гол "волков" забил Эльдор Шомуродов. Артем Довбик оба матча начинал с первых минут, но пока не отметился результативными действиями.

Отметим, что в следующем туре Рома на выезде будет встречаться с Ювентусом. Матч состоится 1 сентября и начнется в 21:45.