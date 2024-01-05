Артема Довбика бачать в якості заміни Гаррі Кейну: новий топ-клуб поклав око на лідера Жирони

Форвард збірної України показав неймовірний прогрес цього сезону і вже викликав інтерес з боку кількох престижних команд. Ще одним претендентом на гравця стала лондонська команда.

Цього року Артем Довбик показав неабиякий прогрес у грі. Форвард збірної України влітку перебрався у Жирону, де одразу закріпився в основі.

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Лондон манить Артема

Впевнена гра українця викликала до нього інтерес від більш престижних команд. Вже цього літа нападник може опинитися в АПЛ або піти на підвищення в Ла Лізі.

Раніше в ЗМІ повідомляли про зацікавленість з боку Челсі та Атлетіко. Тепер же з'явилась інформація, що Довбик бажає підписати лондонський Тоттенхем.

"Шпори" досі знаходяться у пошуку ідеальної заміни для Гаррі Кейна, який перед цим сезоном перебрався в Баварію. Відзначимо, що в столиці Англії вже виступають троє українців – Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

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Стрімкий прогрес Довбика

Нагадаємо, що минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ з 24 голами та допоміг Дніпру-1 стати віцечемпіоном УПЛ. Влітку Жирона побила свій трансферний рекорд заради Артема, виклавши майже 8 мільйонів євро.

В Ла Лізі Артема прорвало, адже після 19-ти турів він є лідером турніру за системою "гол+пас". На його рахунку 11 м'ячів та 5 результативних передач. Його Жирона є головною сенсацією чемпіонату Іспанії, команда виграла 15 з 19 матчів та ділить 1-2 місця з Реалом